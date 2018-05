The Crew 2: il nuovo trailer presenta la Mercedes Classe X

Ubisoft e Ivory Tower hanno pubblicato un nuovo trailer di The Crew 2 dedicato alla Mercedes Classe X, possente veicolo fuoristrada che permetterà di correre su ogni genere di terreno. Il filmato è visionabile in cima alla notizia.

Dopo averci presentato il potente motoscafo Jaguar Vector V40R e l'aeroplano Zivko, Ubisoft e Ivory Tower sono tornati a mostrare un veicolo su quattro ruote con la Mercedes Classe X, resistente veicolo fuoristrada che avremo modo di guidare all'interno del gioco. Come sottolineato nel trailer, questa vettura off-road sarà in grado di correre su ogni tipologia di terreno, che si tratti del classico asfalto urbano, della sabbia del deserto o della neve delle montagne.

Ricordiamo che The Crew 2 sarà disponibile a partire dal 29 giugno su PlayStation 4, Xbox One e PC. Coloro che effettueranno il pre-order, inoltre, potranno ottenere il Legendary Motors Pack, con accesso a veicoli esclusivi come la Mercedes-AMG C 63 Touring Car 2016 e la Harley Davisson Iron 883 2017. Nel frattempo è anche possibile iscriversi al Reward Program, iniziativa che permette di sbloccare fino a 19 veicoli prima che il titolo venga pubblicato (il programma è accessibile per tutti gli utenti che hanno giocato a The Crew almeno una volta).

