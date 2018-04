The Crew 2: il potente motoscafo Jaguar Vector V40R si presenta in un trailer

Ubisoft ha pubblicato un nuovo video della serie Motorsports Vehicle. Ogni settimana la compagnia francese svela uno dei veicoli che verrà incluso in The Crew 2, nuovo titolo corsistico open world.

Dopo averci mostrato un'auto e un aeroplano, ovvero la Renault Sport Megane R.S. 2018 e il Zivko, è ora il turno di un veicolo acquatico, il motoscafo Jaguar Vector V40R. Potete ammirarlo in azione nel trailer che trovate in apertura di notizia. Questo mostro di potenza è mosso da un doppio motore Mercury Racing, che erogano un totale combinato di 2.200 cavalli a 6500 giri al minuto. Il motoscafo è realizzato in fibra di carbonio e kevlar, materiali che garantiscono anche un'incredibile leggerezza.

The Crew 2 è sviluppato da Ubisoft Ivory Tower, uno studio con sede a Lione, in Francia, ed è atteso per il prossimo 29 giugno su PlayStation 4, Xbox One e PC. Coloro che procederanno al preordine potranno ottenere il Legendary Motors Pack, che fornirà veicoli esclusivi come la Mercedes-AMG C 63 Touring Car 2016 e la Harley Davisson Iron 883 2017. Nel frattempo, è anche possibile iscriversi al Reward Program, che permette di sbloccare fino a 19 veicoli prima del lancio del gioco. Il programma è accessibile a tutti gli utenti che hanno giocato a The Crew almeno una volta.