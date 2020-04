The Crew 2: il racing game a mondo aperto di Ubisoft è gratis nel weekend

I rappresentanti di Ubisoft invita tutti gli appassionati di giochi di guida free roaming a cimentarsi nelle sfide singleplayer e multiplayer di The Crew 2 per divorarne l'asfalto digitale nel corso del nuovo weekend di prova gratuita.

In base alle informazioni condivise dal colosso videoludico francese, la prova di The Crew 2 è già disponibile da oggi, giovedì 9 aprile, su PC (tramite lo store uPlay) e PlayStation 4 (su PS Store) e sarà attiva fino a lunedì 13 aprile.

Nel corso del Free Weekend di The Crew 2, i cultori di racing game a mondo aperto avranno accesso al gioco completo, ivi compreso il nuovo aggiornamento Inner Drive e al suo pacchetto di contenuti che comprende 20 veicoli inediti, le competizioni PvE settimanali e alcuni eventi LIVE Summit unici che prevedono delle attività con ricompense basate sulla propria posizione.

Oltre alle novità dell'update Inner Drive, i cultori del genere possono immergersi nelle atmosfere open world della carriera e fare a sportellate con gli altri giocatori in rete per scalare le classifiche e acquisire punti esperienza da spendere in miglioramenti e nuovi mezzi. Dall'8 al 15 aprile, inoltre, i giocatori del weekend di prova gratuito, i possessori del titolo base e coloro che hanno deciso di dotarsi del Season pass possono riscattare la Ford GT del 2005 per 1 Credito Crew. Dal 9 al 16 aprile, le versioni Deluxe del gioco saranno scontate del 75%, mentre il Season Pass sarà disponibile con uno sconto del 50%. Per un ulteriore approfondimento, vi lasciamo alla nostra recensione di The Crew 2.