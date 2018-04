The Crew 2: la Renault Sport Megane R.S. 2018 e l'aeroplano Zivko si presentano in video

Con l'uscita di The Crew 2 che si avvicina sempre di più, Ubisoft ha cominciato a svelare i veicoli che verranno inclusi nel gioco.

Qualche giorno fa ha mostrato in video la Renault Sport Megane R.S. 2018, che vanta prestazioni da sportiva vera grazie ad un motore 1.8 turbo benzina da ben 280 cavalli. L'altro, fresco di pubblicazione, mostra invece l'aeroplano Zivko. The Crew 2, a differenza del predecessore, permetterà di competere anche su imbarcazioni ed aeroplani. Cosa ve ne pare?

I giocatori potranno guidare in una grande mappa open world che copre tutti gli Stati Uniti d'America, completamente riprogettata per l'occasione, in quattro differenti competizioni: corse di strada, fuoristrada, pro racing e freestyle.

Vi ricordiamo che The Crew 2 sarà disponibile all'acquisto a partire dal 29 giugno 2018 per PlayStation 4, Xbox One e PC. I giocatori che effettueranno il preordine potranno ottenere il Legendary Motors Pack, che include veicoli esclusivi come la Mercedes-AMG C 63 Touring Car 2016 e la Harley Davisson Iron 883 2017. Ubisoft ha anche avviato un Reward Program, che permette di sbloccare fino a 19 veicoli prima del lancio del gioco: l'unico requisito è aver giocato a The Crew almeno una volta. Per maggiori dettagli, vi rimandiamo al sito del Reward Program. Segnaliamo, infine, che potete iscrivervi alla futura fase Beta dirigendovi a questo indirizzo.