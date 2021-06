The Crew 2: la seria a quota 30 milioni di giocatori, presentata la Stagione 3

Nel corso del pre-show che sta facendo da preambolo all'Ubisoft Forward, è stato confermato che The Crew, la serie automobilistica open world, ha raggiunto e superato quota 30 milioni di giocatori sin dal lancio del primo episodio, arrivato sugli scaffali nel 2014.

Come parte delle celebrazioni per aver raggiunto un traguardo simile, Ubisoft concederà ai giocatori di The Crew 2 la possibilità di riscattare una speciale auto al costo di un solo credito in-game. Inoltre, la community può aspettarsi l'arrivo di nuovi grandi eventi facenti parte dell'iniziativa Special Anniversary Line Summit.

Gli sviluppatori hano approfittato dell'occasione per annunciare l'arrivo dell'Episodio 1 della Stagione 3. Il nuovo pacchetto di contenuti vi porterà a sfrecciare lungo la East Cost degli Stati Uniti d'America, visitando le città di New York, Dayton a Miami. Il tutto avrà inizio il 7 luglio, quando ci sarà ufficialmente l'arrivo della Stagione 3 di The Crew 2. Visionando il trailer che vi abbiamo riportato in cima alla notizia, potete gustarvi una piccola anteprima di questa nuova Season.

The Crew 2 è disponibile ora su PC, PS5, Xbox Series X|S, PS4 e Xbox One. Per tutti gli ulteriori approfondimenti sul racing game di Ubisoft e Motorflix vi rimandiamo alla nostra Recensione di The Crew 2.