The Crew 2: sono ora aperte le iscrizioni alla fase Beta

Nelle scorse oreha ufficialmente aperto le iscrizioni alla fase Beta disu PlayStation 4, Xbox One e PC.

Per la registrazione è sufficiente recarsi a questo indirizzo, creare un account Ubisoft (o semplicemente effettuare il log in con quello già in vostro possesso), scegliere la piattaforma preferita e premere sul pulsante di conferma. I giocatori selezionati riceveranno una mail pochi giorni prima dell'inizio con tutte le informazioni necessarie per ottenere l'accesso.

Purtroppo, Ubisoft non ha ancora annunciato la data d'inizio della fase di testing, né tantomeno quella dell'uscita del gioco. The Crew 2, inizialmente previsto per il 16 marzo 2018, è stato infatti rinviato dalla casa francese a data da destinarsi. Il team di sviluppo sfrutterà i prossimi mesi per effettuare sessioni di testing aggiuntive e raccogliere il feedback dei giocatori. Il titolo si è mostrato l'ultima volta nel mese di agosto, in occasione della Gamescom di Colonia.