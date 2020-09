The Crew 2: Ubisoft annuncia l'arrivo delle Stagioni con l'Anno 3

Nell'Ubisoft Forward di questa sera si è parlato anche di The Crew 2, il titolo a base di auto, elicotteri e barche che sta per ricevere un altro anno di contenuti che faranno la gioia dei fan.

Il nuovo trailer di The Crew 2 spiega infatti che il gioco sta per entrare ufficialmente nell'Anno 3, il quale accoglierà nel corso dei prossimi mesi tre diverse stagioni: una a novembre 2020, una a marzo 2021 ed una a luglio 2021. Ognuna di queste stagioni avrà una durata di ben quattro mesi e verrà scandita dall'arrivo di due distinti episodi: il primo dovrebbe debuttare all'inizio di stagione e il secondo esattamente a metà della stessa.

Questi episodi corrisponderanno a delle particolari avventure che narreranno le frenetiche azioni di serie TV pubblicate su Motorflix, l'equivalente di Netflix nell'universo creato da Ubisoft. Il primo episodio, The Chase, metterà i giocatori nei panni di un gruppo di rapinatori che proverà a rapinare una banca e dovrà poi fuggire dalle velocissime auto della polizia. L'uscita di The Chase è prevista per il prossimo 25 novembre 2020 e non è al momento chiaro se questi contenuti saranno disponibili esclusivamente per coloro i quali acquisteranno un season pass o se potranno essere giocati da tutti i possessori di una copia del gioco.