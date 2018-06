The Crew 2: Ubisoft ha svelato il piano dei DLC post-lancio gratuiti e a pagamento

Ubisoft svela i propri piani post lancio per il suo imminente gioco di corse open world, The Crew 2.

Il lancio del gioco, previsto per il 29 giugno su PlayStation 4, Xbox One e PC, sarà solo l’inizio del viaggio per tutti gli appassionati di motori, poiché il team di sviluppo introdurrà molti nuovi contenuti attraverso una serie di aggiornamenti costanti. Ubisoft ha svelato anche il Season Pass di The Crew 2, che sarà acquistabile sempre dal 29 giugno al costo di 39,99 €, ma sarà anche incluso nelle versioni Gold Edition e Motor Edition del gioco.

I principali aggiornamenti gratuiti avverranno ogni tre mesi e andranno a espandere l’esperienza di gioco e il suo scenario, aggiungendo nuove discipline, modalità e caratteristiche. Il primo aggiornamento, Gator Rush, sarà disponibile da settembre 2018 e consentirà di ottenere un cocktail tropicale di divertimento saltellante e folli gare su ogni tipo di superficie e scenario, grazie a una nuova disciplina davvero esotica, l’hovercraft. L’aggiornamento gratuito introdurrà anche cinque nuovi veicoli e il livello di rarità “leggendario” per le componenti che i giocatori potranno ottenere nel gioco. Oltre agli aggiornamenti principali, ogni mese saranno aggiunti anche due nuovi veicoli utilizzabili. Molti altri nuovi veicoli e nuove funzionalità devono ancora essere annunciati, tra cui una nuova modalità PvP pianificata per il secondo aggiornamento principale, che sarà disponibile da dicembre.

“Una continua espansione dei contenuti e un costante rinnovamento dell’esperienza di gioco sono sempre stati elementi essenziali nella nostra visione della serie”, ha dichiarato Ahmed Boukhelifa, Managing Director dello studio Ivory Tower. “Per i giocatori significa avere costantemente a disposizione nuove attività e cose da scoprire, o riscoprire da un’altra prospettiva”.

Per chi desidera vivere l’esperienza definitiva di The Crew 2 sarà disponibile anche il Season Pass, che include: