The Crew 2: Video Anteprima del nuovo racing open world di Ubisoft

La prossima estate Ubisoft pubblicherà The Crew 2, nuovo capitolo della serie corsistica open world che promette di alzare ulteriormente l'asticella della spettacolarità, con l'introduzione di veicoli acquatici e aeroplani.

La sensazione più evidente che si avverte trascorrendo qualche ora in compagnia di The Crew 2 è senza dubbio un invidiabile senso di libertà. I giocatori torneranno ancora una volta a correre in giro per gli Stati Uniti d'America, fra metropoli al neon e maestosi spazi aperti dominati dalla natura, in una reinterpretazione, tutt'altro che 1:1, degli States, definita dagli stessi sviluppatori come "gamey", ovvero giocosa.

The Crew 2 convince dal punto di vista tecnico, con tramonti evocativi che esaltano il sistema di illuminazione, un'interfaccia pulita ed elegante e auto realizzate egregiamente nei minimi particolari. Si segnala, tuttavia, una discrepanza nella resa di alcune ambientazioni rispetto ad altre. Da valutare, inoltre, il reale ruolo dei mezzi aerei ed acquatici, che sembrano essere extra inseriti per alzare l'asticella della spettacolarità: il fulcro del gioco sembra essere ancora una volta il parco auto.

Per ulteriori informazioni vi invitiamo a leggere la prova di The Crew 2 a cura di Marco Mottura e a vedere la Video Anteprima in cima a questa notizia. Vi ricordiamo che il titolo verrà lanciato il 29 giugno su PlayStation 4, Xbox One e PC.