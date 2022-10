The Crew 3 potrebbe chiamarsi Motorfest: si correrà alle Hawaii?

Ubisoft continua ad avere problemi con i leak, che a quanto pare non riesce mai ad arginare del tutto nonostante i suoi sforzi. Dal web stanno emergendo nuove voci sul nuovo episodio della serie racing arcade The Crew, che potrebbe avere un nome inaspettato.

Tom Henderson e Shpeshal Nick avrebbero scoperto che The Crew 3, internamente noto come Project Orlando, potrebbe aver assunto la nuova denominazione Motorfest. I due affermano di aver visto alcune immagini del gioco - chiaramente non adibite alla circolazione pubblica, quantomeno non ancora - con il nuovo nome in bella vista nei menu di caricamento, sulle targhe delle auto e sulle insegne elettriche sparse nel mondo di gioco.

Al momento non è chiaro se Motorfest sostituirà completamente la denominazione The Crew oppure fungerà da sottotitolo. C'è anche l'ipotesi che si tratti di un'importante modalità, ma in ogni caso i due insider propendono per la prima opzione, poiché nel materiale che hanno visto la dicitura originale non compare mai.

Le prime voci su Project Orlando hanno cominciato a circolare poco più di un anno fa, quando veniva ancora indicato come una grande espansione per The Crew 2. Nel tempo, delle fonti vicine allo studio di sviluppo Ivony Tower hanno invece specificato che si tratterebbe di un gioco a sé stante. Si parla inoltre di un motore grafico del tutto nuovo e dell'isola di Oahu alle Hawaii come ambientazione, con le sue spiagge con vista sull'Oceano Pacifico e i sentieri montani. Ubisoft è stata contattata da Insider Gaming per dei chiarimenti, ma prevedibilmente ha scelto di non commentare.