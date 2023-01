The Crew 3 si chiamerà Motorfest: i dataminer ne sono certi

Già nell'autunno dello scorso anno erano emerse le prime indiscrezioni relative ad un possibile annuncio di The Crew: Motorsport, titolo destinato a prendere il posto di un ancora non annunciato The Crew 3.

Da allora, da Ubisoft non sono giunti annunci ufficiali in merito al destino della serie racing, ma ulteriori avvistamenti sembrano oggi confermare il rumor. Dal proprio account Twitter, il noto dataminer Script segnala infatti l'avvio di un The Crew: Motorsport - Insider Program. L'iniziativa dovrebbe presumibilmente presentare il racing game ad un gruppo selezionato di tester, che possa offrire al team di sviluppo un primo feedback sul concept ideato per il nuovo The Crew.

Al momento, come accennato, Ubisoft non ha commentato le indiscrezioni, che risultano dunque non confermate. In attesa di saperne di più direttamente dal colosso videoludico francese, ricordiamo che i primi rumor sul terzo capitolo della serie racing erano emersi già a settembre 2021. In quella fase, erano infatti apparse sul forum di Reddit delle immagini leak di Project Orlando, nome in codice attribuito proprio a The Crew 3. Da allora, diversi insider, incluso Tom Henderson, hanno più volte citato il nome di The Crew: Motorsport, suggerendo peraltro che il gioco potrebbe essere ambientato tra i panorami da sogno delle Hawaii.