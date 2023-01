The Crew 3, ci siamo: Ubisoft fissa data e orario del reveal

Dopo i rumor degli scorsi giorni, che davano per certo che The Crew 3 si sarebbe chiamato Motorfest, manca poco per scoprire tutta la verità sul prossimo episodio della serie automobilistica, che si prepara a divenire effettiva realtà.

Rispondendo ad un follower su Twitter, che alla fine del 2022 aveva ipotizzato l'annuncio di un nuovo The Crew nel corso del 2023, Ubisoft ha confermato che The Crew 3 verrà annunciato ufficialmente nella giornata del 31 gennaio 2023, precisamente alle ore 18:00 italiane. Non ci sono altri dettagli sulla natura ed i contenuti della presentazione, ma in ogni caso si tratta di aspettare ancora un giorno prima di vedere in azione il prossimo episodio della serie e, forse, scoprire in quale periodo dovrebbe essere pubblicato e su quali piattaforme.

L'ultimo gioco del brand, The Crew 2, è stato pubblicato originariamente nel 2018 su PC, PlayStation 4 e Xbox One, per poi essere pubblicato anche sulla defunta Google Stadia nel corso del 2020. Voci di corridoio sul terzo capitolo hanno iniziato a diffondersi già da qualche mese: lo scorso ottobre si è ipotizzato che The Crew 3 sarebbe stato ambientato alle Hawaii e già da allora si parlava di Motorfest come sottotitolo per il gioco. Non resta che attendere la presentazione ufficiale, così da avere certezza su nome, scenario e contenuti dell'opera.