The Crew Motorferst corre veloce: miglior lancio di sempre per la serie Ubisoft

Disponibile da pochi giorni su PC e console PlayStation e Xbox, sembra proprio che The Crew Motorfest sia stato accolto nel migliore dei modi dagli appassionati di racing arcade.

In un comunicato stampa, Ubisoft si fregia del "forte slancio iniziale" di The Crew Motorfest. Non solo è il gioco con il punteggio medio più alto della serie, ma ha anche ottenuto la "miglior prima settimana per il franchise in termini di unità vendute totali, spesa complessiva dei consumatori e tasso di adozione dell'abbonamento stagionale". In altre parole, stiamo parlando di un successo, in grado di dare nuova linfa vitale alla serie sviluppata da Ivory King.

The Crew 2 è supportato da molti anni e i giocatori avranno certamente fiducia che Motorfest verrà trattato alla stessa maniera. Ben "42 milioni di veicoli" sono stati importati dall'uno all'altro capitolo utilizzando la funzione Collection Import di Motorfest, suggerendo che molti fan stanno continuando la loro carriera agonistica restando fedeli al franchise. Il comunicato stampa rivela inoltre che la serie di The Crew nel suo insieme ha attirato oltre 40 milioni di giocatori da quando è nata nel 2014.

Nella sua sfida a Forza Horizon, il racing game targato Ubisoft ha fornito un'esperienza di stampo arcade convincente per gli appassionati del genere: trovate tutti gli approfondimenti del caso nella nostra Recensione di The Crew Motorfest.