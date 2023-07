The Crew Motorfest, si aprono le danze con la Closed Beta: peso, data di inizio e fine

Proprio pochi giorni fa vi abbiamo parlato dettagliatamente delle corse pazze e dei panorami mozzafiato di The Crew Motorfest che sfidano Forza Horizon. Ebbene, il momento di provare in anteprima la grande esperienza videoludica targata Ubisoft è finalmente giunto: il 21 luglio ha aperto le danze della Closed Beta di The Crew Motorfest.

Il racing opern world di Ubisoft, The Crew Motorfest, non ha più segreti nel video 4K uscito circa un mese fa, ma la scoperta di quanto offerto dalla nota software house con l'erede di The Crew 2 continua a farsi più interessante con la versione di prova rilasciata per un numero ristretto di giocatori. Dal 21 luglio - data odierna - inizia ufficialmente la Closed Beta di The Crew Motorfest.

Quanto durerà questa iniziativa? Sfortunatamente si tratta di una prova disponibile per pochi giorni, perché dal 23 luglio la Closed Beta di The Crew Motorfest giungerà al termine. Nonostante la possibilità alquanto ristretta di conoscere più nel dettaglio la prossima esperienza videoludica di Ubisoft, è il momento di farsi strada in questo nuovo mondo che tenta di competere con colossi del genere di riferimento del calibro di Forza Horizon e non solo. Infine, grazie alle informazioni sulla Beta giunte nell'ultimo periodo, sappiamo che essa ha un peso di 33.443GB. Pronti a sfrecciare andando a tutto gas?