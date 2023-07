The Crew Motorfest: auto, aerei e motoscafi si sfidano in 17 minuti di video gameplay

Ubisoft e i ragazzi di Ivory Tower riaprono una finestra sull'universo arcade racing a mondo aperto di The Crew Motorfest per farci ammirare un video gameplay di 17 minuti confezionato da Game Informer.

Il filmato, realizzato nelle infuocate giornate che stanno accompagnando la Closed Beta di The Crew Motorfest, verte attorno alle gare da disputare partecipando al Festival di O'ahu, la competizione itinerante con i piloti più abili del mondo impegnati a conquistare la gloria e ampliare il proprio garage.

Nel video gameplay possiamo ammirare alcune delle gare da disputare guidando le supercar, pilotando gli aerei e manovrando il timone dei motoscafi di O'ahu: tra una sfida e l'altra, la nuova fatica free roaming di Ivory Tower proporrà anche le corse speciali delle Playlist.

Parallele e complementari alle competizioni del Festival di O'ahu, le Playlist promettono di offrire un'esperienza di gioco ancora più variegata grazie a sfide 'a tema' da completare sullo sfondo di scenari internazionali. Starà quindi ai giocatori decidere di volta in volta quale gara disputare per acquisire esperienza, scalare le classifiche globali e competere nelle battaglie multiplayer che sbloccheranno ulteriori bolidi appartenenti ai brand più importanti del pianeta.

Il lancio di The Crew Motorfest è previsto per il 14 settembre su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Prima di lasciarvi al nuovo video gameplay di Game Informer (e alla nostra video anteprima in calce alla notizia), vi ricordiamo che su queste pagine trovate il nostro approfondimento su The Crew Motorfest tra corse pazze e panorami mozzafiato.