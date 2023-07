The Crew Motorfest: Festival di O'ahu e attività open world al centro dei nuovi trailer

La vetrina mediatica dell'Ubisoft Forward ha mostrato lo spettacolo del racing open world The Crew Motorfest. I ragazzi di Ivory Tower decidono quindi di riaprire una finestra sull'universo free roaming del prossimo capitolo di The Crew per offrirci un assaggio delle attività a mondo aperto.

Il perno attorno al quale verteranno le gare da disputare nel corso del Festival di O'ahu sarà rappresentato, appunto, dalle attività open world. Tra le novità ludiche e contenutistiche più importanti dell'ultimo arcade racer targato Ubisoft ci saranno le Playlist, ciascuna delle quali proporrà ambientazioni e sfide sempre diverse.

Parallele e complementari alle gare free roaming di O'ahu, le Playlist puntano a offrire un'esperienza di gioco originale e variegata grazie, ad esempio, a sfide da completare senza il GPS o altri aiuti, oppure gareggiando in notturna per le strade del Giappone. L'impianto contenutistico di Motorfest promette inoltre di solleticare il 'lato collezionistico' dei fan del genere attraverso centinaia di bolidi appartenenti ai brand più importanti del pianeta, ciascuno sbloccabile partecipando a tornei, eventi speciali e sfide multiplayer con tanto di classifica mondiale.

A questo punto non ci resta che ricordarvi che la commercializzazione di The Crew Motorfest è prevista per il 14 settembre su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.