The Crew Motorfest gira meglio su PS5 o Xbox Series X? Lo svela la video comparativa

Come ricordatoci da Ubisoft all'annuncio della fase Gold di The Crew Motorfest, manca davvero poco al lancio del nuovo racing open world di Ivory Tower. Lo youtuber ElAnalistaDeBits decide così di solleticare la curiosità dei fan del genere con una video comparativa tra le diverse versioni del titolo su PC e console.

L'ultimo approfondimento realizzato dal noto creatore di contenuti parte dalla versione PC del racing game di Ubisoft per poi discutere delle prestazioni garantite su PS5 e Xbox Series X con i preset Qualità e Prestazioni.

In base ai test condotti da ElAnalistaDeBits possiamo notare le differenze tra la prima e la seconda modalità grafica: sia su PlayStation 5 che su Xbox Series X, il preset Qualità renderizza il gioco a 2160p/30fps con ombre, texture e riflessi più accurati, oltre a una maggiore distanza di visuale e terreni maggiormente definiti. La modalità Prestazioni, invece, riduce la risoluzione dinamica a 1440p e il livello di dettaglio per garantire i 60fps, mentre su Xbox Series S è presente una sola modalità a 1440p/30fps che offre un'esperienza grafica 'ibrida' che si colloca idealmente a metà strada tra i due preset selezionabili dall'utenza di XSX e PS5.

Sul fronte delle performance, la build di lancio di The Crew Motorfest presenta alcuni fenomeni di tearing su Xbox Series X in modalità Qualità e su Series S: di contro, nella modalità Prestazioni della versione PS5 si possono notare maggiori cali di framerate. In entrambi i casi, lo youtuber ritiene comunque che le differenze tra le due versioni current-gen di Motorfest siano davvero trascurabili.

