The Crew Motorfest, con l'offerta di oggi è acquistabile ad un prezzo super scontato

The Crew Motorfest è il nuovo capitolo della famosa serie di giochi di corse di Ubisoft, sequel di The Crew 2 e terzo gioco della serie, il nuovo capitolo è uscito per PlayStation 4, PlayStation 5, Windows, Xbox One e Xbox Series X/S il 14 settembre di quest'anno.

Questo nuovo capitolo della saga è ambientato nell'isolo hawaiana di O'ahu e ci vedrà sfrecciare con numerosissimi bolidi in un ambiente open world simile a Forza Motorsport, la storia è incentrata in un festival che servirà da tramite per accedere ai diversi eventi motoristici che il titolo ci proporrà. Come nei capitoli precedenti della serie, non sarà solamente la guida di auto a far da padrona alle gare, ma piloteremo anche aerei e barche.

La versione in offerta su Amazon include diversi contenuti digitali, esattamente il Pacchetto Fitted Jungle che include la Porsche 718 Spyder 2021 Fitted Edition, il completo Fitted Jungle, led sottoscocca e cerchioni.