The Crew Motorfest, parte il via ai pre-load: quanto pesa il gioco Ubisoft?

Con il poco tempo a disposizione per poter contemplare lo spettacolo di O'ahu che prende forma nel trailer di lancio di The Crew Motorfest, è già tempo di prepararsi ai primi pre-load della prossima produzione arcade automobilistica targata Ubisoft. Pronti a partire per questa grande avventura, sempre più vicina e dietro l'angolo?

Come prontamente riportato dall'account Twitter di PlayStation Game Size, la giornata di oggi ha dato il via al download anticipato per le versioni Gold/Ultimate di The Crew Motorfest. Tutti i possessori dell'edizione più costosa del gioco hanno modo di poter iniziare la propria esperienza videoludica con tre giorni di anticipo, a partire dall'11 settembre 2023. Proprio per questo, quindi, chi ha effettuato il preorder di The Crew Motorfest Gold/Ultimate Edition può già scaricare il titolo.

Tutti gli altri, invece, dovranno aspettare ancora qualche giorno: il download anticipato di The Crew Motorfest Standard Edition è disponibile soltanto a partire dal 12 settembre, in previsione del day one programmato per il 14 settembre. Ma quanto pesa The Crew Motorfest? Il prossimo gioco Ubisoft richiede un totale di 26.490 GB su PS4 e 32.898 GB su PS5 per procedere con l'installazione della versione 1.02/1.002.000. Siete pronti a delle gare mozzafiato? The Crew Motorfest sfida Forza Horizon con le sue corse pazze e non vediamo l'ora di scoprire nel dettaglio tutto ciò che di bello ha da offrire il nuovo gioco targato Ubisoft.