The Crew Motorfest è realtà: i bolidi del racing open world di Ubisoft sfrecciano in vide

Le anticipazioni dei dataminer su The Crew 3 vengono confermate dal trailer di Ubisoft che presenta ufficialmente The Crew Motorfest, il prossimo capitolo dell'ormai celebre serie arcade racing a mondo aperto firmata Ivory Tower.

La software house di Lione accompagna l'annuncio di questo ambizioso videogioco di guida multipiattaforma con un teaser trailer e un primo video diario che ci aiuta a familiarizzare con il gameplay, i contenuti e le innovazioni apportate alla serie.

Il nuovo The Crew ci farà divorare l'asfalto digitale di un'isola fittizia ispirata all'isola hawaiana di O'ahu: in questa cornice paradisiaca avremo modo di partecipare agli eventi di un Motorfest itinerante che coinvolgerà tutti i piloti in cerca di gloria.

Come sottolineano gli stessi ragazzi di Ivory Tower, il garage virtuale di The Crew Motorfest comprenderà "centinaia di veicoli leggendari provenienti dal passato, dal presente e dal futuro. Prenota il tuo biglietto per questo festival automobilistico unico e preparati per celebrare il meglio del mondo delle automobili, con un varietà senza precedenti di modalità di gioco ed esperienze di guida immersive".

Il lancio di The Crew Motorfest è previsto nel 2023 su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.