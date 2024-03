The Crew Motorfest sbarca ufficialmente su Steam: ecco quando uscirà sul client Valve

Di mesi ne sono passati parecchi dall'ultima volta in cui vi abbiamo parlato di The Crew Motorfest, il gioco Ubisoft che ha sfidato il colosso Forza Horizon. A distanza di tanto tempo, però, giungono alcune novità interessanti per gli utenti PC con un account sul celebre client di Valve: The Crew Motorfest uscirà ufficialmente su Steam, ma quando?

A rispondere a tale domanda ci pensa la stessa pagina ufficiale del titolo: The Crew Motorfest sarà rilasciato su Steam dal mese prossimo. Il gioco di corse open world sviluppato da Ubisoft è pronto a far vivere "il meglio che la cultura automobilistica ha da offrire gareggiando in corse impegnative", grazie alla corposa quantità di eventi in-game che intratterranno i giocatori per tante ore. A distanza di meno di due settimane dall'ultima volta in cui Ubisoft ha dato il via ad un weekend gratuito per provare The Crew Motorfest, ecco che le novità non si fanno attendere di certo.

The Crew Motorfest sarà giocabile su Steam dal 18 aprile 2024. Mancano soltanto tre settimane per poter accedere a tutti i contenuti messi a punto da Ubisoft con il suo ultimo capitolo della saga videoludica automobilistica dalle tinte arcade. Comprerete la versione PC pensata per il client più popolare dell'ecosistema PC, o non siete interessati a questa "nuova" pubblicazione?

