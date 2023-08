The Crew Motorfest: lo spettacolo di O'ahu prende forma nel trailer di lancio

Dopo averci immersi nelle atmosfere di Baghdad con il video di Assassin's Creed Mirage dalla Gamescom, Ubisoft riguadagna il palco dell'Opening Night Live per mostrare il trailer di lancio di The Crew Motorfest.

I bolidi del nuovo open world automobilistico di Ubisoft Lyon scaldano quindi i motori e, in vista della commercializzazione su PC e console, sfrecciano nel video che ci ricorda dell'imminente lancio dell'esperienza free roaming, previsto per il 14 settembre su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

Con il terzo atto della saga arcade racing di The Crew, la software house francese punta a evolvere le formule ludiche dei capitoli precedenti per offrirci un gameplay ancora più profondo, immersivo e pieno di sfide da completare, tanto in singolo quanto in multiplayer.

Nel ventaglio di attività da svolgere in The Crew Motorfest verrà dato ampio spazio al Festival di O'ahu della campagna principale e alle Playlist, delle gare da disputare nella cornice di ambientazioni internazionali con tante sfide da affrontare e modalità a cui partecipare. Il festival automobilistico di Motorfest d'altronde, promette di farci guidare centinaia di veicoli, dalle supercar ai quad passando per i fuoristrada e le utilitarie. Nel caso ve lo foste perso, qui trovate il nostro speciale sulle corse pazze e panorami mozzafiato di The Crew Motorfest.