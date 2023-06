The Crew Motorfest: lo spettacolo del racing open world protagonista dell'Ubisoft Forward

In coincidenza dell'Ubisoft Forward estivo che ha fatto da sfondo al primo video gameplay di Avatar Frontiers of Pandora, gli sviluppatori di Ivory Tower hanno mostrato una clip e delle scene ingame di The Crew Motorsfest, il terzo capitolo della serie arcade racing a mondo aperto di Ubisoft.

L'open world automobilistico della software house di Lione promette di evolvere le formule ludiche dei capitoli precedenti per offrirci un'esperienza arcade racing ancora più profonda, immersiva e ricca di sfide da completare sia da soli che in multiplayer.

Oltre allo scenario free roaming dell'isola hawaiana di O'ahu, grazie all'ultimo evento di Ubisoft apprendiamo che The Crew Motorfest proporrà delle ambientazioni internazionali, con tante attività da svolgere e modalità a cui partecipare. Il festival automobilistico di Motorfest vanterà centinaia di veicoli, dalle supercar ai quad passando per i fuoristrada e le utilitarie.

Il lancio di The Crew Motorfest è previsto per il 14 settembre su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Prima di lasciarvi al video gameplay e all'introduzione cinematica del prossimo capitolo di The Crew, vi ricordiamo che su queste pagine potete ammirare in azione Prince of Persia The Lost Crown, anch'esso mostrato nel corso dell'Ubisoft Forward del 12 giugno.