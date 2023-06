The Crew Motorfest: trapelate oltre due ore di gameplay a ridosso dell'Ubisoft Forward

Dall'inizio di quest'anno sappiamo che The Crew Motorfest è realtà e i bolidi del gioco Ubisoft hanno sfrecciato in video, in occasione della presentazione ufficiale della prossima avventura della software house di Lione. Il momento della verità per i fan di The Crew si fa sempre più vicino, complice l'arrivo imminente del prossimo evento Ubisoft.

Come risaputo ormai da diverso tempo in previsione di questo caldo mese (periodo amato dall'utenza videoludica), il 12 giugno si terrà l'Ubisoft Forward 2023. Si iniziano a fare già le prime previsioni sulle possibili IP che prenderanno parte allo showcase della celebre casa di sviluppo, ma le ultime ore potrebbero aver dato delle grosse anticipazioni sull'evento: da poco, infatti, sono state leakate oltre due ore di gameplay di The Crew Motorfest.

Le tempistiche sono tutt'altro che fortuite e farebbero quindi pensare che il prossimo capitolo della saga automobilistica di Ubisoft farà parte del palinsesto del 12 giugno. Eppure, il leak in questione è alquanto importante: nel suddetto video sono state mostrate ore ed ore di contenuti come gare, veicoli, elementi di gioco come il ciclo giorno-notte, ecc. Questa diffusione di dati è quindi di grande portata e sembrerebbe essere incentrato su una sessione di gameplay registrata tramite PS5.

Non ci resta che attendere l'ormai vicino 12 giugno per conoscere la veridicità dei leak in questione, nella speranza che anche The Crew Motorfest sia al centro del tanto atteso evento. Infatti, tra le poche certezze del palinsesto dell'Ubisoft Forward sappiamo che vi sarà una World Premiere di Assassin's Creed Codename Jade.