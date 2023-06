The Crew Motorfest: il racing open world di Ubisoft non ha più segreti nel nuovo video 4K

Protagonisti dell'Ubisoft Forward con il gameplay di The Crew Motorfest, i bolidi del prossimo arcade racer di Ivory Tower tornano a divorare l'asfalto digitale della nuova esperienza a mondo aperto di Ubisoft con un interessante video approfondimento di sette minuti.

Il cuore pulsante dell'esperienza di gioco confezionata dagli studi di Ivory Tower sarà rappresentata dalle Playlist, le Campagne di The Crew Motorfest che consentiranno agli appassionati del genere di partecipare a gare sullo sfondo di ambientazioni sempre diverse. La Playlist Vintage Garage, ad esempio, darà modo ai giocatori di reimparare a guidare senza il GPS o altri aiuti, mentre nella Playlist Made in Japan saremo chiamati a sfrecciare per le strade del Giappone gareggiando in notturna.

L'offerta ludica di Motorfest comprenderà anche delle Playlist che ripercorreranno la storia di brand storici come Lamborghini. Parallele e complementari a queste gare ci saranno poi le sfide da completare partecipando al Festival di O'ahu: l'isola paradisiaca dell'arcipelago delle Hawaii accoglierà tutti coloro che vorranno scalare le classifiche mondiali completando tornei, eventi speciali e sfide alla guida di centinaia di bolidi, dalle supercar ai fuoristrada passando per le utilitarie e i quad.

La commercializzazione di The Crew Motorfest è prevista per il 14 settembre su PC, PS4 e Xbox One, come pure su PlayStation 5 e Xbox Series X|S in versione ottimizzata per le console Microsoft e Sony di ultima generazione. Già che ci siamo, vi invitiamo a rimanere sulle pagine di Everyeye.it per leggere il nostro riassunto degli annunci dell'Ubisoft Forward, da Assassin's Creed a Star Wars.