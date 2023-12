The Crew: il racing Ubisoft non è più in vendita, non sarà più giocabile nel 2024

La serie di The Crew sfreccia veloce con il record al lancio di Motorfest, ma il primo capitolo della serie si appresta a tornare definitivamente ai box. Come segnalato da alcuni utenti, sembra proprio che il racing game non risulti più acquistabile sugli store online, e che il titolo diventerà a tutti gli effetti ingiocabile a marzo 2024.

La segnalazione proviene direttamente dalle pagine di Steam, dove viene indicato che The Crew non è attualmente più acquistabile tramite la piattaforma Valve (ma lo stesso vale per PlayStation Store e Xbox Store). Lo stop alla vendite del gioco coinvolge anche tutti i contenuti aggiuntivi pubblicati post-lancio, anch'essi non più accessibili tramite i marketplace digitali.

Ubisoft, inoltre, comunica che The Crew rimarrà giocabile per coloro che lo posseggono nella propria libreria fino al 31 marzo del 2024. Dopo la data indicata i server verranno chiusi in via definitiva, e di fatto il racing game, che funziona come prodotto always online, non sarà più giocabile.

Evidentemente, Ubisoft ha ritenuto necessario tagliare i costi legati al mantenimento dei server di The Crew, specialmente alla luce della coesistenza con The Crew 2 e, sopratutto, il più recente The Crew Motorfest. Non si tratta di una decisione singolare per Ubisoft, che ha già annunciato la chiusura dei server di giochi ormai datati come Assassin's Creed 2 e Assassin's Creed Brotherhood.