The Crew: Ubiosft starebbe revocando le licenze di possesso del gioco agli utenti

Come sappiamo da alcuni mesi, The Crew, non è più in vendita e non è più giocabile da marzo 2024. Il titolo che ha dato il via alla celebre saga automobilistica ha detto ufficialmente addio al mercato videoludico, ma nelle ultime ore è accaduto qualcosa di insolito: secondo alcune testimonianze, Ubisoft starebbe revocando le licenze di The Crew.

Il franchise Ubisoft è andato ormai avanti: la compagnia, infatti, è stata lanciata la sfida al colosso Forza Horizon con The Crew Motorfest, il progetto di fine 2023 che ha colpito positivamente diversi utenti. Ciò ha facilitato il naturale corso di chiusura delle attività online e dei server del primo The Crew, ma di recente è successo molto altro: come riportato a più riprese, infatti, Ubisoft ha iniziato a rendere impossibile l'installazione del titolo per chi l'ha acquistato. Come accennato sopra, i giocatori che hanno segnalato il problema sono diversi e hanno fatto riferimento anche all'esistenza di una sezione "giochi inattivi" tra le pagine dell'Ubisoft Connect.

Inoltre, tutti i tentativi di avviare il titolo sarebbero risultati inutili, complice la comparsa del seguente messaggio: "Non hai più accesso a questo gioco. Perché non controllare il negozio per proseguire le tue avventure?" Dopo la conclusione delle attività online in un titolo dalla natura "always-online" come The Crew, giungono le prime segnalazioni di revoche delle licenze per chi possiede il titolo targato Ubisoft.

EA SPORTS FC 24 Standard Edition Switch è uno dei più venduti oggi su