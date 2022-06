The Cub: il platform tra Armageddon e Libro della Giungla nel video del Tribeca Spotlight

Nella cornice mediatica del Tribeca Games Spotlight, gli sviluppatori di Demagog Studio e il publisher Untold Tales hanno presentato The Cub, un originale platform adventure ambientato in una dimensione post-apocalittica ispirata al Libro della Giungla e al racconto biblico dell'Armageddon.

Il canovaccio narrativo steso dagli autori di The Cub verte attorno alla catastrofe provocata dagli esseri umani dopo la distruzione dell'ecosistema. Il nostro compito è perciò quello di esplorare le rovine della civiltà insieme a Cub, un "cucciolo di umano" chiamato a fronteggiare creature ibride e risolvere insidiosi enigmi ambientali in una dimensione interattiva in costante mutamento.

Nei panni di questo piccolo avventuriero, gli appassionati di platform potranno scoprire i segreti della Grande Catastrofe Ambientale visitando ambientazioni urbane immerse in una vegetazione evolutasi per contrastare gli esseri umani, ormai relegati ai gradini più bassi della catena alimentare di piante carnivore mutanti e animali ibridi.

Nel video confezionato da Demagog Studio possiamo ammirare alcune delle suggestive ambientazioni di quest'opera indie che ci condurrà tra grattacieli brutalisti, laboratori abbandonati, miniere esaurite e campi di battaglia reclamati dalla natura.

Il lancio di The Cub è previsto nel 2022 su PC e console, presumibilmente su PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PS5 e Xbox Series X/S. In attesa di ricevere dei chiarimenti sulla rosa di piattaforme su cui vedrà la luce il nuovo platform adventure di Untold Tales, vi invitiamo a dare un'occhiata al video dello showcase di Tribeca e alle immagini ingame che trovate nella galleria in calce alla notizia.