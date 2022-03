The Cuphead Show 2 si farà, la conferma di Netflix: la seconda stagione arriva prestissimo

A pochi mesi dalla data di lancio di Cuphead: The Delicious Last Course- in programma per il prossimo 30 giugno 2022, è tempo di ulteriori buone notizie per gli amanti della produzione videoludica del team di Studio MDHR.

Dai vertici di Netflix arriva infatti la conferma che il duo di protagonisti dell'apprezzato Indie tornerà preso in azione anche sul piccolo schermo. Dopo il successo riscosso da The Cuphead Show all'interno del catalogo del servizio streaming, il colosso del settore ha annunciato che la serie TV è già stata rinnovata per una seconda Stagione.



La comunicazione, diffusa tramite il Tweet che trovate in calce, è stata accompagnata dalle prime indicazioni relative alla finestra di pubblicazione. Apprendiamo così che l'attesa per la Stagione 2 di The Cuphead Show non sarà particolarmente lunga. Netflix ha infatti intenzione di renderla disponibile per gli abbonati già nel corso dell'estate 2022. Un'ottima notizia per tutti i videogiocatori che hanno apprezzato la trasposizione di Cuphead nell'universo delle serie TV.

In attesa del debutto del DLC The Delicious Last Course e di poter avere maggiori dettagli sulla data di esordio della seconda Stagione nel catalogo di Netflix, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye potete già trovare la recensione di The Cuphead Show.