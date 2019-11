The Curious Tale of the Stolen Pets è ora disponibile per PS VR, HTC Vive, Oculus e Index

Nonostante qualcuno consideri la Realtà Virtuale come una tecnologia ancora acerba, sono davvero molti gli studi ad investire in essa. Tra questi figura anche Fast Travel Games, team svedese già noto per Apex Construct che pochi giorni fa ha lanciato sul mercato l'interessante The Curious Tale of the Stolen Pets.

Già disponibile per PlayStation VR, Oculus Rift, Rift S e Quest, HTC Vive e Valve Index, The Curious Tale of the Stolen Pets è descritto come un "racconto interattivo di meraviglia infantile". Nei panni di un bambino e guidati dalla voce narrante di suo nonno, siete chiamati a risolvere un mistero legato al furto di alcuni animali, esplorando colorati mondi in miniatura creati da zero appositamente per la Realtà Virtuale. I rompicapo proposti dalla produzione sono basati sull'utilizzo delle mani: è possibile afferrare, spingere, lasciare cadere e far girare gli elementi interattivi presenti in ciascun mondo, per attivare gli indizi o per rivelare gli animali nascosti.

Potete farvi un'idea più precisa sul gioco guardando il trailer di lancio allegato in cima a questa notizia, e le immagini raccolte in galleria. Questi, invece, i requisiti della versione PC:

Sistema operativo: Windows 7 SP1 o più recente

Processore: Intel Core i5 4590 o migliore

Memoria: 8 GB di RAM

Scheda video: GeForce GTX 970 or AMD Radeon R9 290 o migliore

Memoria: 3 GB di spazio disponibile

The Curious Tale of the Stolen Pets ha vinto il premio "Best Immersive Game" al Raindance Film Festival, e vanta delle, un gruppo musicale elettrofolk proveniente da Göteborg, Svezia.