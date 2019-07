The Cycle: l'alpha del nuovo battle royale arriva sull'Epic Games Store

Siete stanchi dei soliti battle royale? Allora potreste dare un'occasione a The Cycle, nuovo titolo appena approdato sull'Epic Games Store in versione alpha che prova la strada del cosiddetto PvPvE.

Si tratta in poche parole di uno sparatutto in prima persona che non vi metterà solo contro altri giocatori, ma anche contro delle pericolose creature nemiche che potrete eliminare per accumulare risorse e gettoni utili all'acquisto di armi. Un'altra particolarità del gioco è la possibilità di creare alleanze tra i giocatori, il quale potrebbe dare ad alcuni gruppi un netto vantaggio, sebbene tale legame possa essere sciolto in qualsiasi momento.

Al momento l'unico modo per avere accesso sicuro al gioco è quello di acquistare uno dei pacchetti fondatore, il cui prezzo parte da 9,99 euro. È però possibile fare anche richiesta di una chiave d'accesso alla fase alpha e, attualmente, pare che i codici vengano spediti senza troppi problemi nel giro di qualche minuto. Se siete interessati vi consigliamo quindi di visitare la pagina del gioco sull'Epic Games Store e fare richiesta di un codice, prima che il numero di partecipanti giunga al limite.

Nel caso non lo sapeste, vi ricordiamo che The Cycle è sviluppato da Yager, lo stesso team che si è occupato di Spec Ops: The Line.