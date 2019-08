The Cycle: disponibile l'Alpha dello sparatutto degli autori di Spec Ops The Line

Approfittando dell'occasione fornita dall'Opening Night Live condotto da Geoff Keighley in occasione della Gamescom 2019, i ragazzi di Yager, già autori del controverso Spec Ops: The Line, sono tornati a mostrare il loro nuovo progetto: The Cycle.

The Cycle promette di offrire ai giocatori un'esperienza fresca e originale, grazie alla sua formula di gameplay che unisce PvE e PvP. Il titolo, infatti, vi metterà sia contro altri giocatori, sia contro delle pericolose creature nemiche che potrete eliminare per accumulare risorse e gettoni utili all'acquisto di armi. Avrete inoltre la possibilità di stringere, come di sciogliere, alleanze con gli altri partecipanti della partita.



Potete dare uno sguardo a The Cycle grazie al nuovo filmato che trovate in cima alla notizia, ma potete anche provare con mano il titolo immediatamente: è infatti stata lanciata la versione Alpha su PC via Epic Games Store che potete già da oggi mettere gratuitamente in download. Proverete il nuovo gioco degli autori di Spec Ops: The Line?