Anche The Cycle Frontier cade: l'extraction shooter gratis sta per chiudere

In maniera quasi inaspettata, è arrivato sulle pagine di Steam il triste annuncio di Yager Development: The Cycle Frontier non ce l'ha fatta e presto chiuderà i battenti.

Il team di sviluppo ha confermato che il prossimo 27 settembre 2023 verranno definitivamente chiusi i server dello sparatutto. Pare che lo studio non riesca più a sostenere i costi per lo sviluppo di nuovi aggiornamenti e per la manutenzione dei server, quindi ha deciso di accantonare il progetto per dedicarsi ad altro. Nei prossimi giorni sarà possibile ricevere il Battle Pass della Stagione 3 in forma gratuita e tutti gli acquisti in app saranno scontati del 95%. Chiunque abbia fatto acquisti di recente, inoltre, potrà chiedere un rimborso. Yager ha anche confermato che non sarà possibile scaricare il titolo e giocarci offline in futuro: il team voleva infatti procedere in questa direzione, ma avrebbe avuto dei costi notevoli per via della necessità di modificare pesantemente la struttura di gioco, pensato per essere utilizzato online.

Per chi non lo sapesse, l'extraction shooter gratuito era un prodotto completamente opposto ad Escape From Tarkov, poiché puntava tutto sull'immediatezza e sull'accessibilità. Purtroppo le cose non sono andate nella direzione sperata anche a causa dei cheater, che hanno reso l'esperienza di gioco impossibile soprattutto nei primi mesi di permanenza sul mercato.

A questo punto è lecito chiedersi se il genere degli extraction shooter fatichi ad esplodere per la mancanza di un esponente che sappia conquistare il pubblico o per via delle sue meccaniche. Probabilmente lo scopriremo quando Bungie pubblicherà il suo Marathon, uno dei più ambiziosi extraction shooter tra quelli in arrivo.

