The Cycle Frontier: come ottenere un codice gratis della beta con Twitch

Come avrete sicuramente già letto sulle nostre pagine, la seconda beta a porte chiuse di The Cycle Frontier è ufficialmente iniziata. Per accontentare il maggior numero di utenti possibile, il team di sviluppo ha dato il via ad un'iniziativa legata a Twitch per ottenere l'accesso alla versione di test in corso su PC.

Grazie ad un accordo tra Yager e la piattaforma di streaming di Amazon, infatti, gli utenti possono accaparrarsi un codice gratis semplicemente guardando i content creator che giocano al titolo ispirato ad Escape From Tarkov. Se siete intenzionati ad aderire all'offerta, allora dovete iniziare a predisporre il vostro account per poter ricevere la ricompensa gratuita. Per far ciò occorre innanzitutto raggiungere la pagina relativa alla promozione sul sito ufficiale di The Cycle Frontier: da qui potrete innanzitutto effettuare l'accesso con la vostra piattaforma preferita (una a scelta tra Epic Games Store e Steam) per poi collegare l'account Twitch e fare in modo che il vostro profilo possa ricevere la ricompensa.

A questo punto è tutto pronto e non vi resta che raggiungere il canale di un qualsiasi giocatore che sta trasmettendo le proprie partite su Twitch e che abbia anche il tag "Drop Abilitati" in vista. Dopo due ore passate sui canali che aderiscono all'iniziativa, noterete in alto a destra nella home di Twitch una notifica che segnala l'avvenuto sblocco della ricompensa: recatevi nella pagina dell'inventario ed effettuate manualmente il riscatto per ottenere il codice da riscattare su Epic Games Store o Steam, in base alla piattaforma selezionata in precedenza.

Per chi non lo sapesse, la versione Beta di The Cycle Frontier è già online e resterà attiva fino al prossimo 4 aprile 2022 in esclusiva su PC, unica piattaforma sulla quale il gioco debutterà sotto forma di free to play entro la fine dell'anno.