The Cycle Frontier: un costoso DLC con skin ed Aurum è ora gratis per tutti i giocatori PC

Con l'obiettivo di far tornare i vecchi giocatori e di attirare l'attenzione di chi non ha mai avuto l'occasione di provarlo, gli sviluppatori di The Cycle Frontier hanno deciso di fare un generoso regalo a tutti gli utenti dell'extraction shooter free to play ispirato ad Escape From Tarkov.

Per una manciata di giorni, infatti, tutti i giocatori vecchi e nuovi di The Cycle Frontier potranno riscattare senza costi aggiuntivi un bundle del valore di ben 19,99 euro. Stiamo parlando del Pacchetto Fortuna Survivor, abbastanza ricco da dare una piccola spinta a chi ha bisogno della valuta premium o di aggiungere un tocco di classe allo stile del suo sopravvissuto.

Ecco di seguito l'elenco dei contenuti del DLC:

Set Completo 'Superstite', utilizzabile sia dagli avatar di sesso maschile che da quelli di sesso femminile

Arma corpo a corpo 'Lama del Superstite'

250 Aurum, la valuta per acquistare elementi cosmetici e il pass stagionale

Questi sono invece i link per procedere con il riscatto dei pacchetti gratuiti sugli store digitali:

Per chi non lo sapesse, l'offerta in questione ha una validità limitata nel tempo e sarà possibile approfittare di questo dono solo fino al prossimo 7 febbraio 2023 alle ore 19:00 del fuso orario italiano.

Vi ricordiamo che a breve arriverà l'aggiornamento alla Stagione 3 dello sparatutto gratis, la quale introdurrà un sistema di loadout predefiniti simile agli Scav di Escape From Tarkov, così da garantire un'esperienza divertente anche a chi può dedicare poco tempo al gioco.