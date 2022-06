The Cycle Frontier: l'FPS gratis arriva domani, ecco quando si potrà scaricare

Come annunciato qualche giorno fa, The Cycle Frontier sta per arrivare su PC e potrà essere giocato senza costi aggiuntivi da qualsiasi giocatore. Per preparare gli utenti al debutto dello sparatutto PvPvE, il team di sviluppo ha deciso di pubblicare maggiori informazioni in merito all'orario di apertura dei server.

Per chi se lo stesse chiedendo, il gioco sarà disponibile a partire da domani, mercoledì 8 gennaio 2022, alle ore 12:00 del fuso orario italiano. Purtroppo non sono stati diffusi i dettagli in merito all'arrivo del preload e, con tutta probabilità, i giocatori di tutto il mondo dovranno attendere l'uscita ufficiale del titolo per poter iniziare il download. Va precisato che domani inizierà la Pre-Season del gioco, la quale durerà una manciata di giorni e anticiperà la Stagione 1, che dovrebbe arrivare tra un paio di settimane.

Vi ricordiamo che The Cycle Frontier arriverà esclusivamente su Steam ed Epic Games Store, ma pare che gli sviluppatori siano interessati alla possibilità di approdare anche su altre piattaforme in futuro. Se volete saperne di più sul gioco ispirato ad Escape From Tarkov, vi invitiamo a dare un'occhiata al provato della Closed Beta di The Cycle Frontier sulle pagine di Everyeye.it, nel quale trovate tutti i dettagli sul gameplay.