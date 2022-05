The Cycle Frontier: l'FPS gratis ispirato a Tarkov ha una data d'uscita

Se avete apprezzato la Closed Beta di The Cycle Frontier e non vedete l'ora che il gioco arrivi su PC, sappiate che il team di sviluppo ha appena svelato il giorno d'uscita del free to play ed è più vicino di quanto si possa immaginare.

I giocatori PC potranno procedere al download di The Cycle Frontier attraverso l'Epic Games Store o Steam a partire dal prossimo 8 giugno 2022. Lo sparatutto PvPvE, che verrà distribuito gratuitamente ed includerà microtransazioni, accoglierà gli utenti con una pre-season della durata di qualche giorno che aiuterà gli sviluppatori a risolvere eventuali problematiche di lancio e il 22 giugno 2022 avrà ufficialmente inizio la Stagione 1.

Per chi non lo sapesse, The Cycle Frontier è uno sparatutto in prima persona le cui meccaniche sono ispirate ad Escape From Tarkov, dal momento che i giocatori devono avventurarsi in spedizioni sul pianeta Fortuna alla ricerca di bottino. Durante le incursioni non dovranno solo fronteggiare pericolose creature controllate dall'IA, ma anche i giocatori appartenenti ad altre squadre, che potrebbero farli fuori e sottrargli tutto il loot accumulato.

In attesa che il gioco arrivi su PC (e in futuro anche su console, stando alle dichiarazioni di Yager), vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate un provato della Beta di The Cycle Frontier.