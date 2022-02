The Cycle Frontier: l'FPS gratis ispirato a Tarkov torna in beta a marzo

Se non avete avuto l'opportunità di provare The Cycle Frontier nel corso della prima beta, sappiate che manca poco al debutto di una seconda fase di test che permetterà ai giocatori PC di testare lo sparatutto in prima persona che strizza l'occhio ad Escape From Tarkov.

Lo spin-off del battle royale targato Yager, The Cycle, tornerà in beta nel corso del mese di marzo 2022 e gli utenti possono già fare richiesta per la partecipazione. Chiunque sia interessato a provare questo shooter può fare richiesta su Steam o sull'Epic Games Store, così da avere l'opportunità di provare con mano questo particolare titolo.

Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, The Cycle Frontier non è altro che uno sparatutto con visuale in soggettiva che permette ai giocatori di dare il via ad incursioni in giro per svariate mappe con l'obiettivo di accumulare risorse e sfidare creature controllate dall'intelligenza artificiale o altri giocatori grazie alla meccanica PvPvE. L'obiettivo è quello di trovare oggetti preziosi da riportare alla base per sviluppare nuove tecnologie e ottenere equipaggiamento sempre più efficace.

Al momento non si conosce ancora la data d'uscita definitiva del gioco, ma il team di sviluppo ha confermato che arriverà su PC nel corso del 2022 e verrà distribuito come free to play. Non è invece chiaro se sia prevista o meno una versione per console.