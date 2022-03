The Cycle Frontier: nuovo gameplay trailer dal Future Games Show

Tra i numerosi protagonisti della serata del Future Games Show troviamo anche The Cycle Frontier, titolo di cui vi abbiamo parlato proprio questa sera in occasione dell'estensione della seconda beta, la quale è stata prolungata di ben due settimane.

Il team di sviluppo ha deciso infatti di pubblicare un nuovo filmato per l'evento in streaming e, a differenza di quanto si possa immaginare, il materiale mostrato all'evento non contiene annunci di rilievo. Il trailer che potete trovare anche in apertura della notizia non è altro che un modo per presentare il gioco gratuiti a chi non ne ha mai sentito parlare e per mostrare anche qualche arma e ambientazione più avanzata a chi ha appena iniziato a giocare la beta.

Per chi non lo sapesse, la seconda beta di The Cycle Frontier è ancora attiva e lo resterà fino al prossimo 19 aprile 2022, quando i server chiuderanno in attesa del lancio ufficiale o di una nuova fase di test. Per quello che riguarda l'uscita, questa è prevista esclusivamente su PC entro la fine dell'anno, ma gli sviluppatori sono interessati anche al mondo delle console.

Prima di lasciarvi al video, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate la guida su come ottenere un codice gratis per accedere alla beta di The Cycle Frontier.