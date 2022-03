The Cycle Frontier, sulla scia di Escape from Tarkov: uno shooter gratis da tenere d'occhio

Dal team di sviluppo di Yager, già autore di Spec-Ops The Line, arriva ora una nuova proposta ludica, che sembra star riscuotendo l'apprezzamento del pubblico.

Stiamo parlando di The Cycle Frontier, uno sparatutto distribuito come free to play e resosi già protagonista di due sessioni di Beta. La seconda, in particolare, si è tenuta nel corso di marzo 2022 e ha catalizzato un ampio numero di adesioni, al punto che la software house si è ritrovata costretta ad ampliarne la durata, così da assecondare la forte domanda della community videoludica. Con la presentazione di un nuovo gameplay trailer di The Cycle Frontier in occasione del Future Game Show primaverile, lo shooter gratuito è poi tornato a mostrarsi ancora una volta al grande pubblico.



Curiosa di scoprire maggiori dettagli sulle potenzialità di questo progetto, la Redazione ha avuto l'occasione di testare con mano The Cycle Frontier, che si è effettivamente rivelato essere uno sparatutto degno di attenzione. In attesa di scoprirne la data di lancio, il nostro Giovanni Panzano ha deciso di raccontarvi ogni dettaglio in merito, dopo un lungo test condotto pad alla mano. Tra ispirazioni originali e ampi rimandi ad Escape from Tarkov, è dunque il momento di scoprire cosa bolle in pentola negli studi di Yager.



Per ogni informazione, vi lasciamo dunque alla visione della nostra video anteprima dedicata a The Cycle Frontier: la trovate in apertura a questa news e sul Canale YouTube di Everyeye.