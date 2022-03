The Cycle Frontier: al via la seconda beta dell'FPS gratis ispirato a Tarkov

Mentre il futuro di Escape From Tarkov continua ad essere incerto, su Steam ed Epic Games Store è ufficialmente iniziata la seconda beta di The Cycle Frontier.

Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, The Cycle Frontier è lo spin-off del battle royale PvPvE in sviluppo presso Yager, lo stesso team di sviluppo che ha dato vita a Spec-Ops The Line. Proprio come Escape From Tarkov, questo shooter con visuale in prima persona consiste in spedizioni all'interno di un mondo popolato da pericolose creature controllate dall'intelligenza artificiale e altri giocatori: l'obiettivo è quello di completare missioni e accumulare bottino, il quale può essere conservato tra una partita e l'altra. La Beta 2 di The Cycle Frontier è attualmente attiva e i server resteranno aperti fino al prossimo 4 aprile 2022. Chiunque sia interessato a prendere parte ai test può fare richiesta sulla pagina del gioco su Steam oppure può richiedere una chiave della versione Epic Games Store sul sito ufficiale, ma è probabile che i posti ancora aperti non siano molti.

Vi ricordiamo che il gioco sarà gratuito e arriverà su PC entro la fine dell'anno, sebbene gli sviluppatori abbiano confermato l'intenzione di portare il free to play anche su console.