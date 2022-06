The Cycle Frontier: trailer di lancio per la Stagione 1, arrivano anche i Twitch Drops

A distanza di qualche giorno dal lancio ufficiale di The Cycle Frontier, il survival FPS free to play che strizza l'occhio ad Escape From Tarkov, il team di sviluppo ha dato il via alla Stagione 1 con un filmato dedicato interamente alle ricompense premium e gratuite.

Proprio come tutti i giochi a supporto continuo disponibili oggi, anche The Cycle Frontier propone un Battle Pass i cui livelli contengono principalmente risorse ed oggetti cosmetici per coloro che decidono di acquistarlo, ma sono presenti anche ricompense gratuite per tutti i giocatori. A differenza di quanto accadrà in futuro, inoltre, il team di sviluppo ha deciso che il lancio della Season 1 non verrà accompagnato da un wipe, ovvero dalla cancellazione di tutti i progressi per rimettere tutti sullo stesso piano.

Yager ha anche confermato che, da domani, gli spettatori dei canali Twitch che giocano lo sparatutto gratis potranno accaparrarsi un gran numero di pezzi d'equipaggiamento in maniera completamente gratuita e la promozione resterà attiva fino al prossimo 4 luglio 2022. Per attivare i Twitch Drops vi basterà collegare il vostro account e guardare le dirette streaming con il tag "Drop abilitati".

In attesa di proporvi la nostra recensione, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye potete trovare un lungo provato di The Cycle Frontier con tutte le informazioni sulle particolari meccaniche di gioco.