The Cycle: un pacchetto da 35 euro gratis per tutti su Epic Store

Ad Epic Games non basta più regalare giochi ogni settimana e, da un po' di tempo a questa, l'azienda ha iniziato ad elargire ai propri utenti anche una serie di contenuti aggiuntivi per alcuni dei free to play disponibili sulla piattaforma. Dopo aver regalato un corposo pacchetto per Smite, ecco che arriva un costoso bundle di The Cycle.

Chiunque abbia un account Epic Games può riscattare senza costi aggiuntivi il pacchetto, del valore di ben 35 euro, direttamente sul sito ufficiale. Tutto ciò che dovete fare per aggiungere questo DLC alla vostra libreria è visitare la pagina ufficiale di The Cycle sull'Epic Games Store, scorrere verso il basso e cliccare sul tasto arancione in prossimità del Rogue Starter Pack. All'interno del pacchetto è possibile trovare un mezzo di trasporto, un'arma corpo a corpo, una mimetica per le armi e altri oggetti per la personalizzazione.

Per chi non lo sapesse, The Cycle è un particolare battle royale PvPvE, ovvero un gioco nel quale i giocatori non solo devono guardarsi le spalle dagli altri utenti ma anche dalle pericolose creature che popolano la mappa. Nel caso in cui voleste provare questo gioco sappiate che, proprio come il DLC, si può scaricare gratuitamente su PC tramite Epic Games Store.