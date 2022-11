The Dark Picture Switchback VR arriva al lancio su PS VR2: prezzo e bonus preorder

A poche settimane dalla pubblicazione del primo trailer di The Dark Pictures: Switchback VR, arriva un'interessante conferma in merito alla data di lancio dell'avventura horror.

Con l'apertura ufficiale dei preordini del titolo, il team di Supermassive Games ha infatti rivelato che la produzione raggiungerà i lidi del PlayStation Store il prossimo 22 febbraio 2023. Di conseguenza, The Dark Pictures: Switchback VR accompagnerà il debutto sul mercato videoludico nel nuovo PlayStation VR2, in programma per la medesima data.

Nello store online di casa Sony, il titolo è proposto al prezzo di 39,99 euro, di seguito vi riportiamo il link alla pagina dedicata presente su PlayStation Store:

Effettuando ora il preordine di The Dark Pictures: Switchback VR, i giocatori potranno ottenere alcuni bonus preordine da riscattare direttamente all'interno del gioco. Nello specifico, gli omaggi includeranno:

Pistola del demone;

Pistola dorata in edizione speciale;

Carrello premium con teschio e ossa;;

Teschio ciondolante per il carrello;

Ambientato nel New England del XVII secolo, The Dark Pictures: Switchback VR invita i giocatori più coraggiosi a calarsi PS VR2 sul volto per fronteggiare una serie di minacce ultraterrene. Tra streghe, vampiri immortali, killer cruenti e navi fantasma, il titolo proporrà un'esperienza horror strutturata in uno sparatutto su binari.