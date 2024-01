The Dark Pictures Anthology 2: il primo teaser ci porta nello spazio

Il nuovo anno inizia con un timido annuncio della seconda stagione di The Dark Pictures Anthology, il cui teaser è da poco apparso sui canali social ufficiali di Supermassive Games.

Purtroppo il teaser in questione non permette di comprendere molto sulla nuova raccolta di avventure horror, ma è sufficiente a capire quale sarà lo scenario in cui saranno ambientate. Il filmato in questione, della durata di circa otto secondi, mostra infatti un pianeta viola circondato da una strana energia dello stesso colore che, istante dopo istante, viene ingrandito sempre di più. Ad affiancare il video troviamo l'emoticon di un pianeta e una citazione al profilo ufficiale di The Dark Pictures.

Ci sono quindi pochi dubbi sul fatto che il prossimo gioco o l'intera seconda stagione saranno ambientati nello spazio, ma al momento non ci è dato sapere altro. In ogni caso è probabile che questo inaspettato teaser verrà seguito da un annuncio vero e proprio, grazie al quale potremo anche vedere un trailer con i personaggi e le ambientazioni del primo gioco della raccolta.

Prima di lasciarvi al filmato, vi ricordiamo che giusto qualche settimana fa, sul palco dei The Game Awards, è stato annunciato The Casting of Frank Stone, titolo di Supermassive Games ambientato nell'universo di Dead By Daylight.