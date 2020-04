The Dark Pictures Anthology: svelato il secondo episodio Little Hope, trailer e dettagli

Bandai Namco e Supermassive Games hanno annunciato che il secondo episodio della serie antologica The Dark Pictures Anthology, iniziata la scorso anno con Man of Medan e in procinto di continuare con Little Hop, arriverà durante l’estate su PC, PlayStation 4 e Xbox One.

"In Little Hope, abbandonati e tutti soli, quattro studenti del college e il loro professore sono intrappolati in una misteriosa nebbia nei pressi dell’eponima cittadina. Cercano disperatamente un modo per fuggire, mentre visioni dell’oscuro passato di cui è impregnata la cittadina li perseguitano. Per poter sopravvivere devono scoprire i misteri celati dietro queste apparizioni che li inseguono senza sosta, prima che le forze maligne trascinino le loro anime all’inferno."

Bandai Namco conferma il ritorno delle modalità Storia Condivisa e Serata al Cinema, le quali permetteranno a più giocatori di condividere la prorpia storia (online o offline), inoltre saranno disponibili anche le versioni Originale e Director's Cut, quest'ultima in anticipo per chi prenota il gioco.

The Dark Pictures Anthology Little Hope sarà disponibile da questa estate su PC, PlayStation 4 e Xbox One, al momento la data di uscita non è stata comunicata, restiamo in attesa di saperne di più. In apertura trovate il trailer di debutto in italiano mentre in calce potete visualizzare le prime immagini del secondo episodio di The Dark Pictures.