The Dark Pictures Anthology Little Hope: caccia alle streghe e nebbia in video recensione

Dopo Man of Medan, arriva sul mercato videoludico il secondo capitolo della raccolta firmata Supermassive Games e Bandai Namco, interamente dedicata all'universo dei giochi horror indipendenti.

Per immergersi a pieno nell'atmosfera di Halloween, la The Dark Pictures Anthology propone Little Hope, produzione che rievoca alla mente i processi e la caccia alle streghe di Andover, con una produzione ispirata ai tragici eventi storici. Protagonisti del titolo sono quattro studenti e il relativo professore, rimasti bloccati nella piccola cittadina di Little Hope in seguito a un guasto al loro mezzo di trasporto. Isolata e ormai in rovina, la località cela un inquietante segreto, che pare essere collegato a un'inquietante bambola.



Mentre il gruppo cerca un modo per fare ritorno a casa, su Little Hope si alza un'insidiosa nebbia, mentre visioni del passato si palesano al gruppo di protagonisti. SuperMassive Games sarà riuscita a terrorizzare a dovere il pubblico? Per scoprire ogni dettaglio sul titolo, vi lasciamo alla visione della nostra video recensione di The Dark Pictures Anthology: Little Hope. Come sempre, trovate il filmato direttamente in apertura a questa news e sul Canale YouTube di Everyeye.



Per celebrare l'uscita del secondo capitolo della raccolta, il team di sviluppo ha offerto un primo assaggio della prossima avventura, con un teaser trailer di The Dark Pictures Anthology: House of Ashes.