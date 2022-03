The Dark Pictures Anthology: candidata agli Oscar 2022 entra nel cast di The Devil in Me

Nonostante siano molto impegnati con i lavori sulla nuova avventura horror The Quarry, Supermassive Games porta avanti anche lo sviluppo di The Devil in Me, l'ultimo capitolo della prima stagione di The Dark Pictures Anthology.

E il cast del quarto titolo dell'antologia si arricchisce con un ingresso di spicco: Jessie Buckley, candidata agli Oscar 2022 come Miglior attrice non protagonista per il suo ruolo in La figlia oscura, sarà parte di The Devil in Me. A confermarlo sono stati gli stessi sviluppatori tramite un messaggio pubblicato su Twitter, rivelando che l'attrice interpreterà il ruolo di Kate Wilder. Buckley è la prima attrice di spicco confermata per The Devil in Me, il cui cast completo ancora non è stato rivelato nella sua interezza.

Dopo l'annuncio avvenuto nell'ottobre del 2021 a ridosso dell'uscita del terzo episodio, House of Ashes, Supermassive Games non si è sbottonata più di tanto sui contenuti del prossimo capitolo: sappiamo per certo che uscirà nell'autunno del 2022 su PC e console PlayStation e Xbox, e che The Devil in Me sarà ambientato nella magione di un serial killer. Il gioco, inoltre, sarà ancora più crudo e macabro rispetto ai predecessori, promettendo di chiudere al meglio la prima stagione di The Dark Pictures Anthology.

Se siete curiosi, non perdetevi il trailer d'annuncio di The Devil in Me, che ci offre un assaggio delle atmosfere e dei toni oscuri del gioco.