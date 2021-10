The Dark Pictures Anthology: l'ultimo capitolo 'The Devil in Me' si presenta in un trailer

Ad un giorno dal lancio del terzo episodio della saga horror sviluppata da Supermassive Games, spunta in rete il trailer di presentazione del capitolo finale che chiuderà la prima stagione con il titolo di The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me.

Alla vigila del lancio di The Dark Pictures Anthology: House of Ashes, la rete ci regala il trailer di presentazione di quello che dovrebbe essere l'ultimo capitolo dell'avventura horror ideata e sviluppata dal team di Supermassive Games. Il quarto episodio, che fungerà da finale della prima stagione della serie, prenderà il nome di The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me. Il filmato ci regala un primo sguardo sul gioco e permette di farsi un'idea sulla storia che concluderà questo primo ciclo: la voce narrante, apparentemente il cattivo della situazione, racconta di come provi piacere a guardare qualcuno che muore, per poi introdurre una serie di sequenze che mostrano una donna bloccata in una stanza senza ossigeno ed un uomo in fuga che inciampa su una staccionata.

Il filmato prosegue poi con quello che sembra essere un cadavere meccanizzato, mentre il narratore svela i propri macabri gusti. The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me uscirà nel corso del 2022 su PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4 e PS5. Nel frattempo non perdetevi la recensione di The Dark Pictures Anthology: House of Ashes a cura di Giuseppe Arace.