The Dark Pictures Anthology Directive 8020: con la Stagione 2 si vola nello spazio

Continua la tradizione di Supermassive Games di annunciare il prossimo episodio di The Dark Pictures Anthology in contemporanea con l'uscita di un nuovo gioco. The Devil in Me esce il 18 novembre ma possiamo già mostrarvi cosa ci aspetta in futuro...

Con The Devil in Me si chiude la prima stagione di The Dark Pictures Anthology, la serie di storie horror antologiche continuerà però con la Stagione 2, il primo episodio sarà intitolato The Dark Pictures Anthology Directive 8020 (Season 2 Premiere) e a giudicare dal teaser trailer sarà ambientato nello spazio profondo, anche se al momento non ci sono altri dettagli, se non il breve video che trovate qui sopra.

Directive 8020 sarà dunque il primo episodio della Stagione 2 di The Dark Pictures Anthology mentre la Stagione 1 si chiude dopo quattro episodi: Man of Medan (2019), Little Hope (2020), House of Ashes (2021) e The Devil in Me (2022), inoltre nel 2023 arriverà anche lo spin-off The Dark Pictures Switchback VR per PlayStation VR2, un gioco su binari stile Until Dawn Rush of Blood, sviluppato sempre da Supermassive Games e uscito nel 2016 al lancio di PlayStation VR.

The Dark Pictures Anthology The Devil in Me esce il 18 novembre su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S mentre The Dark Pictures Anthology Directive 8020 arriverà presumibilmente nel corso del 2023.